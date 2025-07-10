鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-07-10 13:25

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國民黨立委葛如鈞今 (10) 日針對中華電信 (2412-TW)TLS 伺服器憑證遭 Google(GOOG-US) 與 Mozilla 撤銷信任一事，指控所謂「雙憑證機制」是「世紀大騙局」。對此，中華電信董事長簡志誠親上火線回應，直指這是不實資訊，強調中華電信憑證持續有效，並無資安或國安問題。

立委轟中華電信雙憑證機制是「騙局」 董座簡志誠親上火線駁斥。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

簡志誠表示，中華電信所發的憑證持續有效，不存在過了 7 月 31 日就失效或不被信任的問題，並指出，發憑證如同網站申請合法身分證，是全球商業機制，無涉及政府或相關單位，事件本身更無資安與國安問題。

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簡志誠進一步指出，Mozilla 要求全球憑證於今年 4 月 15 日更新，中華電信身為其中一員，也積極配合更新，因此目前還是可以發放憑證，並沒有被取消。

簡志誠也提到，目前已重新發放政府機關約 1.1 萬個憑證，且持續有效，只剩 7 個網站仍在申請當中，已完成 99.9% 的發放。此外，台灣目前約有 39.6 萬個網站，其中，約有 2000 多張商業憑證由中華電信發出。