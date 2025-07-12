【Joe’s華爾街脈動】關稅震撼彈襲來，市場緊盯政策風險
Joe Lu
美股因新加拿大關稅動盪，投資人目光轉向第二季財報以尋找壓力跡象
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 11 日 美東時間
重點摘要
- 由於貿易風險突然重現，美國股市從歷史高點回落，為本週收盤下跌。
- 在川普總統宣布對多項加拿大進口商品課徵 35% 關稅（8 月 1 日生效）後，股市普遍下跌，道瓊工業平均指數和小型股羅素 2000 指數跌幅最大。
- 公債殖利率上揚，殖利率曲線趨於陡峭，顯示債券投資者對關稅的通膨影響的擔憂，勝過對經濟成長的風險。
- 投資者的焦點現已明確轉向下週的第二季財報和通膨數據，以衡量貿易政策對企業獲利和物價的實質影響。
- 川普政府已重新升級貿易緊張局勢，設定 8 月 1 日為對加拿大新關稅的最後期限，並暗示即將對歐盟採取進一步行動。
今日的盤勢進一步印證，地緣政治政策再次成為市場行為的主要驅動力，(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 "趨勢脈動 TrendFolios® 指標"，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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