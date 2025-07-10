柏文上半年業績超標 下半年再開6據點 看好全年獲利強勢增長

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-10 10:17

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連鎖健身業者柏文 (8462-TW) 公告 6 月合併營收為 5.01 億元，月增 1.6%，年增 16.43%，並創單月新高紀錄，柏文表示，上半年業績成長超乎預期，下半年將再開 6 個新據點，看好今年獲利強勢增長可期。

柏文上半年業績超標。(鉅亨網資料照)

就 6 月柏文各服務項目營收比重來看，以健身及娛樂服務最高達 61.31%，其次為運動保健服務 35.33%、入會費 2.43% 和其他 0.93%。

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而就上半年來看，柏文合併營收 28.29 億元，年增 16.95%，其中，健身及娛樂服務收入 17.45 億元，年增 19.34%，運動保健服務收入 9.90 億元，年增 12.67%，入會費收入 0.67 億元，年增 12.70%。

依據財政部近 10 年統計資料，全台健身中心年度銷售額自 2014 年 40.2 億元至 2025 年達 186.6 億元，成長率高達 464.18%，其中，除 2021 年受新冠疫情影響衰退，其他年份均呈年增長。

而柏文營收自 2022 年 5 月後呈現逐月成長，健身工廠會員人數連 37 個月增長，柏文指出，此顯示台灣健身市場持續穩定成長，並形成國人的剛性需求。

柏文說明，上半年健身工廠已有台南新市廠、桃園青埔廠和台南西門廠分別於 2 月、4 月和 6 月投入營運，總廠館數達 80 家；進入下半年後，桃園市桃園區正光廠和新北市中和區雙和廠也將於 7 月 11 日和 8 月 15 日開始預售。