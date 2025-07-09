鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至22.21元，預估目標價為350元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2025年EPS預估：中位數由21.08元上修至22.21元，其中最高估值24.39元，最低估值15.25元，預估目標價為350元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|24.39(24.39)
|37.78
|42.4
|最低值
|15.25(15.25)
|19.86
|29.25
|平均值
|20.86(20.62)
|27.5
|33.46
|中位數
|22.21(21.08)
|27.19
|29.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|68,929,580
|81,891,430
|90,646,170
|最低值
|62,068,920
|65,835,680
|71,479,150
|平均值
|65,873,550
|72,416,190
|78,360,930
|中位數
|66,224,210
|72,932,470
|76,413,640
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.06
|45.41
|35.31
|27.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,626,004
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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