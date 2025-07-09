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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至22.21元，預估目標價為350元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2025年EPS預估：中位數由21.08元上修至22.21元，其中最高估值24.39元，最低估值15.25元，預估目標價為350元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值24.39(24.39)37.7842.4
最低值15.25(15.25)19.8629.25
平均值20.86(20.62)27.533.46
中位數22.21(21.08)27.1929.64

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值68,929,58081,891,43090,646,170
最低值62,068,92065,835,68071,479,150
平均值65,873,55072,416,19078,360,930
中位數66,224,21072,932,47076,413,640

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.0645.4135.3127.27
營業收入
(單位：新台幣千元)		62,626,00470,651,59370,286,87161,130,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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環球晶307.5+4.06%
美元/台幣29.150+0.28%

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