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鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至8.14元，預估目標價為147元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.21元下修至8.14元，其中最高估值9.76元，最低估值6.2元，預估目標價為147元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.76(9.76)11.6912.75
最低值6.2(7.16)8.6411.04
平均值8.2(8.42)9.5311.9
中位數8.14(8.21)9.2111.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值123,469,870131,919,390140,230,880
最低值117,612,000126,551,000136,347,530
平均值120,902,510129,539,850138,289,210
中位數121,050,000130,064,000138,289,210

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.268.987.933.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,213,455110,787,91795,257,45167,229,599

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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啟碁118.5+0.00%
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