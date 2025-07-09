鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至8.14元，預估目標價為147元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.21元下修至8.14元，其中最高估值9.76元，最低估值6.2元，預估目標價為147元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.76(9.76)
|11.69
|12.75
|最低值
|6.2(7.16)
|8.64
|11.04
|平均值
|8.2(8.42)
|9.53
|11.9
|中位數
|8.14(8.21)
|9.21
|11.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|123,469,870
|131,919,390
|140,230,880
|最低值
|117,612,000
|126,551,000
|136,347,530
|平均值
|120,902,510
|129,539,850
|138,289,210
|中位數
|121,050,000
|130,064,000
|138,289,210
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.26
|8.98
|7.93
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,213,455
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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