維田Q2營收創2年單季新高 下半年訂單狀況持續回溫
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠維田 (6570-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 8070 萬元，雖月減 8.7%，但年增 5.27%，第二季營收 2.52 億元，為 2 年單季新高，季增 22.3%、年增 4.6%；維田表示，預期下半年訂單狀況將持續回溫，營運可望逐季回升。
維田說明，第二季雖有美國關稅與新台幣匯率強升等因素，整體大環境依然極具挑戰，然在關稅緩衝期間，部分客戶急單或加速出貨，同時，專案訂單亦開始逐步回溫，挹注營運表現，上半年營收則來到 4.59 億元，年減 1.91%。
展望下半年，維田預期，訂單狀況將持續回溫，雖然近月出貨波動仍較大，但市況與訂單能見度已有回升趨勢，而關稅對營運造成的影響應屬可控，匯率波動則密切觀察，將視新台幣匯率走勢調整銷售價格與策略。
維田也宣布，8 月份將偕同印度經銷商參加於孟買舉辦的「印度自動化工業展」，拓展東南亞新興市場，展出 AIOT 智慧製造，智慧交通解決方案，包含新世代防爆工業電腦，適用於石油石化，礦業開採，天然氣生產等嚴苛環境。
另外，全新設計的 AITRON 智慧製造人機介面、戶外應用充電樁 HMI、海事船舶工業電腦等，此展亦與外貿協會合作，攜手於台灣精品館展出維田工業電腦產品。
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