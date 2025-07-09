維田Q2營收創2年單季新高 下半年訂單狀況持續回溫

工業電腦廠維田 ( 6570-TW ) 今 (9) 日公告 6 月營收 8070 萬元，雖月減 8.7%，但年增 5.27%，第二季營收 2.52 億元，為 2 年單季新高，季增 22.3%、年增 4.6%；維田表示，預期下半年訂單狀況將持續回溫，營運可望逐季回升。

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維田也宣布，8 月份將偕同印度經銷商參加於孟買舉辦的「印度自動化工業展」，拓展東南亞新興市場，展出 AIOT 智慧製造，智慧交通解決方案，包含新世代防爆工業電腦，適用於石油石化，礦業開採，天然氣生產等嚴苛環境。