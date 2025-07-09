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〈電子五哥營收〉仁寶6月營收605億年減逾2成 續觀察關稅發展

鉅亨網記者劉玟妤 台北


仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 605.2 億元，月增 5%，不過年減逾 2 成。仁寶管理層先前指出，將持續觀察後續關稅發展，待關稅政策更新後，展望將更加明朗。 

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仁寶6月營收605億年減逾2成，續觀察關稅發展。(鉅亨網資料照)

仁寶 6 月營收 605.2 億元，月增 5%，年減 26.8%；第二季營收 1804.44 億元，季減 9.37%，年減 23.93%；累計今年上半年營收 3795.41 億元，年減 13.1%。 


至於 PC 出貨，仁寶 6 月 PC 出貨 250 萬台，月增 4.17%，年減 16.67%；第二季出貨 710 萬台，季增 1.43%，年減 18.39%；累計今年上半年出貨 1410 萬台，年減 12.96%。 

仁寶指出，第二季 PC 出貨季增 1.43% 符合預期，不過下半年能見度仍不明確，需持續觀察後續關稅發展。總經理 Anthony Peter Bonadero 先前也提到，對下半年展望持保守謹慎態度，不過隨著 AI PC 出貨占整體 PC 比重持續提升，認為在 AI PC 帶動下仍有機會。 

仁寶持續進行多角化布局，積極拓展伺服器業務，看好今年伺服器業務將有雙位數百分比的成長。另外，仁寶在車用業務也有新進展，位於波蘭西里西亞省 Czeladź市的全新製造基地第一期工程已在 6 月完工，預計今年底啟動試產，並在 2026 年開始量產。 

文章標籤

仁寶電子五哥營收關稅

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