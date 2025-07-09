汎瑋Q2營收季增16.71％ 受惠高階PC/NB關鍵材需求強勁

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-09 19:31

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汎瑋材料 (6967-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收為 1.15 億元、月增 4.64%、年減 2.95%，第 2 季營收為 3.44 億元，季增 16.71％，累計上半年營收為 6.38 億元、年減 2.6％。汎瑋表示，第 2 季營收增長受惠高階筆電、PC、AI 伺服器等市場需求穩步增溫，推動導熱、散熱、導電與絕緣等高附加價值材料出貨，以加速營收成長動能。

汎瑋Q2營收季增16.71％，受惠高階PC/NB關鍵材需求量增 。(鉅亨網資料照)

汎瑋強調，第 2 季除了受惠高階量材出貨，加上公司近期斬獲全球智慧型手機龍頭品牌商旗下最新 PC 系列產品的供應鏈，帶動來自筆電、利基型產業應用等訂單營收比重增加。

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汎瑋指出，以第 2 季筆電與利基型產業的業績比分別為 41.81％、13.79％，較第 1 季 32.89％、12.51％增加，在新品應用出貨下，有效帶動整體產品組合朝高階應用優化，助益第 2 季毛利率與獲利表現精進，也降低新台幣匯率升值、消費型應用需求趨緩的影響。

汎瑋觀察，隨著 AI PC 與電競筆電市場快速成長，品牌廠對產品設計的要求正全面升級，除了追求高效能運算與即時處理能力，產品也朝更輕薄化、模組化與邊緣運算效能最佳化的方向演進，推動筆電、平板、PC 等結構向高密度、高效散熱模組化設計發展，讓技術門檻提升，材料本身的導熱穩定性、機械延展性與微結構加工適應性，已成為各大品牌關注的核心要素。

展望第 3 季，汎瑋表示，持續維持審慎樂觀態度，並持續以「技術深化、價值升級、全球拓展」為 3 大核心策略，掌握東南亞生產基地擴張與客戶產能轉移趨勢。目前公司在越南與馬來西亞等區域已初見成果，除既有客戶穩定拉貨，更成功拓展筆電與工業電腦等高階客戶。