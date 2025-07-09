祥碩6月營收創次高 Q2達33.93億元締新猷
鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 設計廠祥碩 (5269-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 11.18 億元，月增 0.54%，年增 90.7%，第二季營收 33.93 億元，季增 35.23%，年增 61.11%，累計上半年營收達 59.02 億元，年增 45.57；受惠客戶需求維持高檔加上併購效益顯現，祥碩 6 月營收創下單月次高，第二季也同步改寫單季新猷。
祥碩今年受惠 PC 大客戶市占率提升，相關晶片組出貨暢旺，且預期客戶優勢將一路延續至明年上半年，且除現有客戶，也正積極洽談第二家潛在代工客戶，期望進一步分散客源並擴大業務。
展望全年，祥碩預估，今年前三季營收將逐季攀升，第四季將持續審慎觀察，全年則受惠客戶需求增加與併購效益顯現，營收與獲利表現都將明顯優於去年，毛利率也可維持在 50-55% 區間。
祥碩自 6 月 2 日起完成對 Techpoint, Inc. 所有已發行股份的收購，對應完全稀釋後股權價值約爲 3.9 億美元，預計 6 月就可開始貢獻祥碩的營收與獲利。
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