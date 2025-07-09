鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-09 13:37

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亞洲天王周杰倫 9 日正式入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身份為歌手。受此消息激勵，多檔「周杰倫概念股」大漲，港股巨星傳奇一度飆升 100%，A 股志邦家居漲停，鋒尚文化漲逾 9%。

周杰倫真的開抖音號！香港概念股飆漲100%、五度觸發市調機制。(圖:shutterstock)

網傳抖音花費 9 位數才促成周杰倫簽約，對此中國抖音相關負責人回應：「帳號屬實，對於九位數簽約金則不實，為謠言。」

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亞洲天王魅力爆棚，帳號公開 15 分鐘迅速漲粉 5 萬，截至中午 12 時 56 分，粉絲數超 163 萬，破上億人觀看。

港股「巨星傳奇」(06683-HK) 股價周三一度飆漲 100%，破頂高見 12.86 港元，五度觸發市調機制，午後最新仍漲逾 70%，成交逾 34 億港元。

巨星傳奇由周傑倫母親葉惠美等關聯人士實控，其商業模式就是「周杰倫 IP + 新零售」，去年還曾靠《週遊記 2》熱播，IP 業務收入增長 65%。IP 陣容包括周杰倫、劉畊宏等明星。公司自有明星 IP 資產構成護城河，有效將 IP 變現為收入，同時亦驅動新零售業務發展。

A 股多檔相關概念股也紛紛大漲，截至早盤，志邦家居漲停，鋒尚文化 (300860-CN) 漲逾 9%。

志邦家居與周杰倫的合作始於 2019 年 1 月 11 日，當時志邦家居正式簽約周杰倫作為品牌形象代言人。 ‌