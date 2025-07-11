〈焦點股〉森崴能源6月營收月增逾5倍登高 強攻漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
森崴能源 (6806-TW) 受惠台電風電二期加緊腳步趕工，並認列營收，帶動 6 月營收達 47.3 億元登新高，月增超過 5 倍，年增近 2 倍，激勵森崴能源今 (11) 日亮燈漲停鎖死 85.1 元。
森崴能源今天早盤以 85.1 元跳空開高，隨即強攻漲停鎖死 85.1 元，一舉站回 5 日線及月線，成交量超過 3000 張，排隊委買單則約 900 張。三大法人近日也青睞森崴能源，連續 4 個交易日買超，合計買超 439 張。
森崴能源 6 月營收 47.3 億元，月增 5.59 倍，年增 2 倍；第二季營收 68.16 億元，季增 19.7%，年增 60.41%；累計今年上半年營收 125.1 億元，年增 90.09%。
森崴能源近日與菲律賓電信業者 Converge ICT 母公司 ComClark 簽署合資開發協議 (JDA)，合資一系列專案公司，雙方將在菲律賓多個領域合作，共同開發太陽能光電廠、陸上與離岸風力發電廠、潔淨能源基礎設施、綠電銷售、數據中心與科技整合等。
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