〈焦點股〉森崴能源6月營收月增逾5倍登高 強攻漲停

森崴能源今天早盤以 85.1 元跳空開高，隨即強攻漲停鎖死 85.1 元，一舉站回 5 日線及月線，成交量超過 3000 張，排隊委買單則約 900 張。三大法人近日也青睞森崴能源，連續 4 個交易日買超，合計買超 439 張。