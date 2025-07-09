鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-09 10:20

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中國 A 股三大指數今 (9) 日開盤漲跌互現，上證指數(SSEC) 在 3500 點之下久久不能突破的局面發生變化，今日輕鬆突破，時隔 8 個月重返 3500 點。上次是 2024 年 11 月 8 日

中國A股開盤直線上攻 滬指睽違8個月重返3500點大關 機器人類股表現活躍

大盤方面，機器人、金融科技概念股大漲，恒工精密、大豐實業、長華集團等開盤直攻漲停，電力、汽車零組件、光電太陽能族群漲幅居前，華銀電力拿下 7 天內 6 個漲停板，拓日新能亦亮燈，韶能股份、桂冠電力、豫能控股漲超 5%。水泥族群亦震蕩走強，四方新材、福建水泥漲停，塔牌集團、上峰水泥漲超 5%。

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根據 Wind 統計數據，逾 2700 檔個股上漲，下跌家數不到 2300 檔。

招商證券指出，7 月市場可能會呈現指數突破上行，科技、非銀等進攻性板塊占優的格局。即將到來的企業半年報公布，在科技、消費、中游製造領域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露視窗期成為 A 股有利的上行動力，建議以週期為軸，供需為錨，關注新科技週期下，全社會智慧化的進展，以及國產替代週期下相關產業鏈的自主可控等。

興業證券表示，7 月 A 股進入一個行情規律偏強的階段。一方面，隨著半年報業績預告陸續披露，市場將更加注重交易現實，關注基本面的兌現，景氣投資或更加有效。另一方面，7、8 兩月是鋼鐵、化工、有色等資源的傳統高勝率窗口，背後是旺季 + 漲價的確定性支撐。

面對當前的行情，東吳證券認為，A 股市場再現結構性輪動格局，盤中科技板塊拉升帶動深市和創業板指震蕩走高。目前，市場已經從之前銀行的避險類股開始逐步轉向進攻屬性的科技、太陽能等多屬性板塊，接下來可重點觀察成交量的變化，若能逐步放量並穩定在人民幣 1.6 兆元上方，若滬指能突破並站穩 3500 點，上方空間有望繼續打開。