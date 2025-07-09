〈陸股盤後〉 中國6月CPI上升0.1% 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-09 16:30

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中國股市三大指數周三（9 日）收盤漲跌互見，最新數據顯示，中國 6 月消費者物價指數（CPI）攀升 0.1%，6 月全國工業生產者出廠價格（PPI）則下降 3.6%。

中國6月CPI上升0.1%，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

滬指周三收盤跌 0.13% 報 3,493.05 點，深證成指跌 0.06% 報 10,581.8 點，創業板指漲 0.16% 報 2,184.67 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5276 兆元。

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保險、有色、半導體、化工、軍工、家電類股走低，媒體、銀行、煤炭、釀酒族群拉升。

中國國家統計局周三公布的數據顯示，6 月全國 CPI 較一年前上升 0.1%。其中城市上漲 0.1%，農村下降 0.2%；食品價格下降 0.3%，非食品價格上漲 0.1%；消費品價格下降 0.2%，服務價格上漲 0.5%。上半年 CPI 較去年同期下降 0.1%。

6 月全國 CPI 月降 0.1%。其中，城市下降 0.1%，農村持平；食品價格下降 0.4%，非食品價格持平；消費品價格下降 0.1%，服務價格持平。

中國國家統計局的數據顯示，全國工業生產者出廠價格年降 3.6%，月降 0.4%；工業生產者購進價格年降 4.3%，月降 0.7%。上半年工業生產者出廠價格年降 2.8%，工業生產者購進價格下降 2.9%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟說，CPI 上升 0.1%，為連續下降 4 個月後轉升，主要受工業消費品價格有所回升影響。

董莉娟認為，影響 PPI 下降的主要原因有以下三點：

一是中國國內部分原材料製造業價格季節性下行。

二是綠電增加帶動能源價格下降。

三是一些出口佔比較高的行業價格承壓。

《彭博》指出，中國 6 月 CPI 意外攀升 0.1%，結束了連續四個月下滑趨勢，這可能反映的是政府補貼帶來的短期效應，並非消費者信心持久回升。