大陸商務部宣布：將8家台灣實體列入出口管制管控名單

大陸商務部周三（9 日）宣布，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將漢翔航空工業公司等 8 家台灣實體列入出口管制管控名單。