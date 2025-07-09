大陸商務部宣布：將8家台灣實體列入出口管制管控名單
鉅亨網編譯鍾詠翔
大陸商務部周三（9 日）宣布，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將漢翔航空工業公司等 8 家台灣實體列入出口管制管控名單。
大陸商務部表示，將採取以下措施：
一、禁止向上述 8 家台灣實體出口兩用物項；正在展開的相關出口活動應當立即停止。
二、特殊情況下確需出口者，出口經營者應當向商務部提出申請。
本公告自公布之日起正式實施。
以下是大陸商務部發布的出口管制管控名單：
1. 漢翔航空工業股份有限公司（Aerospace Industrial Development Corp.）
2. 經緯航太科技公司（GEOSAT Aerospace & Technology Inc.）
3. 中山科學研究院（National Chung-Shan Institute of Science & Technology）
4. 仲碩科技股份有限公司（JC Technology Inc.）
5. 國際造船股份有限公司（CSBC Corporation,Taiwan）
6. 中信造船股份有限公司（Jong Shyn Shipbuilding Co.,Ltd）
7. 龍德造船工業股份有限公司（Lungteh Shipbuilding Co.,Ltd）
8. 攻衛股份有限公司（Gong Wei Co.,Ltd）
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