因應AI時代挑戰 微軟、OpenAI等牽頭成立教師培訓學院

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-09 08:56

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微軟、OpenAI等牽頭成立教師培訓學院。（圖：Shutterstock）

該培訓中心名為「National Academy for AI Teaching」（國家人工智慧教學學院），旨在幫助美國各地教育工作者在課堂上運用 AI 工具。

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據《CBS News》報導，這項開創性教育計畫耗資 2,300 萬美元，將為 AFT 全體 180 萬名成員提供免費 AI 培訓和課程，首先面向 K-12（美國基礎教育，從幼兒園到十二年級）教育工作者。

該學院將設在曼哈頓一座先進實體教學設施內，計劃於今年秋季晚些時候開始授課，隨後在全美推廣。AFT 認為，這項計畫有助於解決 AI 培訓的結構性差距。

最大出資方微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）表示： 「我們必須確保教師在 AI 的開發和使用方面擁有強大發言權。」

「此次合作不僅能幫助教師學習如何更好地使用 AI，還能讓他們有機會告訴科技公司，我們如何才能創造出更好地服務於孩子的 AI。」