因應AI時代挑戰 微軟、OpenAI等牽頭成立教師培訓學院
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國教師聯盟（AFT）周二（8 日）在官網宣布，將攜手美國教師聯合會、微軟 (MSFT-US) 、OpenAI 和 Anthropic，成立一個全新培訓中心。
該培訓中心名為「National Academy for AI Teaching」（國家人工智慧教學學院），旨在幫助美國各地教育工作者在課堂上運用 AI 工具。
據《CBS News》報導，這項開創性教育計畫耗資 2,300 萬美元，將為 AFT 全體 180 萬名成員提供免費 AI 培訓和課程，首先面向 K-12（美國基礎教育，從幼兒園到十二年級）教育工作者。
該學院將設在曼哈頓一座先進實體教學設施內，計劃於今年秋季晚些時候開始授課，隨後在全美推廣。AFT 認為，這項計畫有助於解決 AI 培訓的結構性差距。
最大出資方微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）表示： 「我們必須確保教師在 AI 的開發和使用方面擁有強大發言權。」
「此次合作不僅能幫助教師學習如何更好地使用 AI，還能讓他們有機會告訴科技公司，我們如何才能創造出更好地服務於孩子的 AI。」
今年 4 月，美國總統川普簽署行政令，成立白宮 AI 教育工作組，並呼籲通過公私合作為 K-12 教育提供與 AI 相關的資源與工具。
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