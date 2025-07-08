中信金6月賺111億元 台壽靠股利進帳、處分基金終止連2虧
鉅亨網記者陳于晴 台北
中信金 (2891-TW) 今 (8) 日公布 2025 年 6 月自結盈餘，單月稅後純益為 111.65 億元，累計前 6 月合併稅後純益 358.41 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 1.78 元。子公司台灣人壽終止連續 2 個月虧損，轉為獲利 57 億元，主要受惠股利進帳與基金處分利得挹注。
中信金表示，子公司中信銀行 6 月份存放款及財富管理業務表現持穩，稅後純益 48.21 億元；累計前 6 月稅後純益 277.63 億元，較去年同期成長 20%，創歷史新高，主要成長動能來自放款業績較去年同期成長 13%，且外幣資金成本下降使淨利差上升。
子公司台灣人壽方面，6 月份受惠於台股股利進帳與基金處分利得挹注，單月稅後純益 57.69 億元。不過，受今年上半年美元重挫 8.8% 影響，累計前 6 月稅後純益 72.16 億元，較去年同期下滑。
此外，因應新台幣匯率劇烈波動對壽險業帳面資產評價帶來衝擊，金管會 6 月 30 日發布函令，宣布即日起允許壽險業可釋出特定保單多提存的準備金，並可自行選擇轉入外匯價格變動準備金或稅前盈餘，釋出上限為 40%。
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