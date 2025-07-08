鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-07-08 19:11

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2025 亞洲生技大會將於 7 月 23 日至 27 日登場，今 (8) 日舉辦展前記者會，亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年生技產業出現很多新機會，許多歐美企業過去多與中國合作，但逐漸轉向與其他國家合作，在「非紅創新鏈」的情況下，台廠有望受惠。

亞洲生技大會將登場，主席李鍾熙：「非紅創新鏈」為台廠創造機會。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

李鍾熙指出，今年生技產業的新機會來自「非紅創新鏈」與「非紅供應鏈」。創新鏈方面，過去許多歐美企業與中國合作，但現在因地緣政治風險升溫，歐美企業不願投資具中資背景的企業，並逐漸轉往與其他國家合作，也為台廠帶來機會。

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供應鏈方面，李鍾熙則表示，包含原料藥、學名藥等過去多仰賴中國供應，不過觀察現在全球皆積極尋找其他替代方案，認為這也是台灣生技產業的機會之一。

亞洲生技大會今年規模創新高，以產業上中下游劃分 23 個展區、共計 19 個國家、近 850 參展廠商、2200 以上的攤位，預計吸引超過 50 個國家生技專業人士參與。同時，也延續去年舉辦創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，以及亞洲生技大展、商機媒合會、公司展望說明會與主題研討會等四大活動。