亞洲生技大會將登場 主席李鍾熙：「非紅創新鏈」為台廠創造機會
鉅亨網記者劉玟妤 台北
2025 亞洲生技大會將於 7 月 23 日至 27 日登場，今 (8) 日舉辦展前記者會，亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年生技產業出現很多新機會，許多歐美企業過去多與中國合作，但逐漸轉向與其他國家合作，在「非紅創新鏈」的情況下，台廠有望受惠。
李鍾熙指出，今年生技產業的新機會來自「非紅創新鏈」與「非紅供應鏈」。創新鏈方面，過去許多歐美企業與中國合作，但現在因地緣政治風險升溫，歐美企業不願投資具中資背景的企業，並逐漸轉往與其他國家合作，也為台廠帶來機會。
供應鏈方面，李鍾熙則表示，包含原料藥、學名藥等過去多仰賴中國供應，不過觀察現在全球皆積極尋找其他替代方案，認為這也是台灣生技產業的機會之一。
亞洲生技大會今年規模創新高，以產業上中下游劃分 23 個展區、共計 19 個國家、近 850 參展廠商、2200 以上的攤位，預計吸引超過 50 個國家生技專業人士參與。同時，也延續去年舉辦創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，以及亞洲生技大展、商機媒合會、公司展望說明會與主題研討會等四大活動。
另外，今天也公布「2025 傑出生技產業獎」，共有 15 家機構與產品技術獲獎。生達 (1720-TW)、葡萄王 (1707-TW) 獲「傑出生技產業金質獎」；友霖 (4166-TW)、基米 (4195-TW)、圓祥 (6945-TW)、瑞磁 (6598-TW)、生合 (1295-TW) 獲「潛力標竿獎」；漢康 (7827-TW)、捷絡、澄交獲「傑出新創獎」。
永笙 (4178-TW)「臍帶血幹細胞新藥 REGENECYTE」、工研院「創新雙標靶青光眼藥物」、鉅怡智慧「FaceHeart VitalsTM」、正瀚 (6534-TW)「精準導向胜肽 - POPs」，以及葡萄王「康爾動乳酸菌球顆粒」則獲「年度產業創新獎」。
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