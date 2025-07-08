〈電子五哥營收〉緯創AI伺服器出貨旺 Q2營收年增逾1倍寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-07-08 17:44

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緯創 (3231-TW) 受惠 AI 伺服器出貨強勁，今 (8) 日公告 6 月營收達 2091.82 億元，年月雙增，創歷史單月新高，且第二季營收達 5512.91 億元，年增超過 1 倍，同樣寫下歷史單季新高。

緯創AI伺服器出貨旺，Q2營收年增逾1倍寫新猷。(鉅亨網資料照)

緯創 6 月營收 2091.82 億元，月增 0.4%，年增 1.35 倍；第二季營收 5512.91 億元，季增 59.07%，年增 1.29 倍；累計今年上半年營收 8977.76 億元，年增 87.36%。

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三大產品出貨狀況，6 月筆電出貨 240 萬台，月增、年增皆為 33.33%，桌機出貨 70 萬台，月減 36.36%，年減 12.5%，顯示器出貨 75 萬台，月對月持平，年減 16.67%；第二季筆電出貨 590 萬台，季增 20.41%，年增 15.69%，桌機出貨 255 萬台，季增 15.91%，年增 10.87%，顯示器出貨 220 萬台，季增 4.76%，年減 12%；累計今年上半年筆電出貨 1080 萬台，年增 11.34%，桌機出貨 475 萬台，年增 3.26%，顯示器 430 萬台，年減 11.34%。

緯創管理層表示，由於目前仍有關稅等不確定因素，需持續觀察後續發展，因此預期第三季 PC 相關產品季對季將持平。AI 伺服器方面，因第三季處於產品轉換期，加上 5、6 月基期相對高，因此不一定呈現逐月往上，不過季對季將持續成長。