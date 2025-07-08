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營收速報 - 飛捷(6206)6月營收4.83億元年增率高達36.29％

鉅亨網新聞中心


飛捷(6206-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣4.83億元，年增率36.29%，月增率11.23%。

今年1-6月累計營收為27.22億元，累計年增率22.64%。

最新價為116元，近5日股價下跌-2.09%，相關電腦週邊下跌-0.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2317 張
  • 外資買賣超：-4665 張
  • 投信買賣超：+2335 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 4.83億 36% 11%
25/5 4.34億 8% -2%
25/4 4.44億 -1% -3%
25/1 4.44億 32% -7%
24/12 4.76億 69% 3%
24/11 4.63億 27% 32%

飛捷(6206-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售系統 POS SYSTEM。平板電腦PANEL PC。資訊服務系統KIOSK。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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