營收速報 - 飛捷(6206)6月營收4.83億元年增率高達36.29％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為27.22億元，累計年增率22.64%。
最新價為116元，近5日股價下跌-2.09%，相關電腦週邊下跌-0.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2317 張
- 外資買賣超：-4665 張
- 投信買賣超：+2335 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|4.83億
|36%
|11%
|25/5
|4.34億
|8%
|-2%
|25/4
|4.44億
|-1%
|-3%
|25/1
|4.44億
|32%
|-7%
|24/12
|4.76億
|69%
|3%
|24/11
|4.63億
|27%
|32%
飛捷(6206-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售系統 POS SYSTEM。平板電腦PANEL PC。資訊服務系統KIOSK。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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