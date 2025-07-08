營收速報 - 精確(3162)6月營收5.66億元年增率高達58.82％
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今年1-6月累計營收為37.33億元，累計年增率127.39%。
最新價為42.9元，近5日股價下跌-4.38%，相關電機機械股價指數下跌-2.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-118 張
- 外資買賣超：-118 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|5.66億
|59%
|-11%
|25/5
|6.39億
|102%
|-7%
|25/4
|6.89億
|147%
|8%
|25/3
|6.38億
|129%
|1%
|25/2
|6.29億
|354%
|10%
|25/1
|5.73億
|110%
|-17%
精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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