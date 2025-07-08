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營收速報 - 精確(3162)6月營收5.66億元年增率高達58.82％

鉅亨網新聞中心


精確(3162-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣5.66億元，年增率58.82%，月增率-11.44%。

今年1-6月累計營收為37.33億元，累計年增率127.39%。

最新價為42.9元，近5日股價下跌-4.38%，相關電機機械股價指數下跌-2.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-118 張
  • 外資買賣超：-118 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 5.66億 59% -11%
25/5 6.39億 102% -7%
25/4 6.89億 147% 8%
25/3 6.38億 129% 1%
25/2 6.29億 354% 10%
25/1 5.73億 110% -17%

精確(3162-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為鎔煉.鑄造.擠型.鍛造.CNC精密加工及裝配等生產及製造。汽車零配件.電工零配件.機車零配件.自行車零配件.電腦零配件製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收精確

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