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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至6.72元，預估目標價為138元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美利達(9914-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.9元下修至6.72元，其中最高估值9.51元，最低估值3.62元，預估目標價為138元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.51(9.51)10.5713.58
最低值3.62(3.62)8.319.08
平均值6.78(6.84)8.8810.62
中位數6.72(6.9)8.559.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值30,496,00032,996,00036,745,000
最低值27,995,00028,703,00030,295,000
平均值29,136,88031,056,41033,568,110
中位數28,647,92031,111,52033,244,570

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-2.345.6611.3415.55
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,633,13227,261,11737,003,08229,391,183

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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