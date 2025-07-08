鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至6.72元，預估目標價為138元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美利達(9914-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.9元下修至6.72元，其中最高估值9.51元，最低估值3.62元，預估目標價為138元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.51(9.51)
|10.57
|13.58
|最低值
|3.62(3.62)
|8.31
|9.08
|平均值
|6.78(6.84)
|8.88
|10.62
|中位數
|6.72(6.9)
|8.55
|9.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30,496,000
|32,996,000
|36,745,000
|最低值
|27,995,000
|28,703,000
|30,295,000
|平均值
|29,136,880
|31,056,410
|33,568,110
|中位數
|28,647,920
|31,111,520
|33,244,570
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-2.34
|5.66
|11.34
|15.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,633,132
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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