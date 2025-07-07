民航局：加開12架機次疏運金澎旅客1.3萬人 國內航線逐步恢復正常

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-07 20:08

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受丹娜絲颱風影響的國內航空線，於今 (7) 日午後陸續恢復航班。交通部民航局表示，經與國航公司協調後，為疏運滯留金門、澎湖旅客，今日總計加開 12 班加班機因應，另有 1 班放大機型，預計全日可疏運旅客近 1 萬 3 千人。

民航局:加開12架機次疏運金澎旅客1.3萬人。(圖:民航局提供)

據民航局統計，今日截至晚間 18 時，國內線共取消 152 架次，國際暨兩岸航線取消 33 架次、延誤 17 架次。

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國內線中，除了馬祖航線仍全日取消，其他航線在中午過後陸續恢復，包括台北、台中、高雄三處機場首班機均於下午 13 時順利起飛，載運旅客前往金門、澎湖，兩處離島航班，也在下午 2 點半前後回航。

民航局表示，昨 (6) 日因受颱風影響，國內線全部取消，民航局自丹娜絲颱風發布海上颱風警報發布後，即積極協調立榮、華信兩家業者放大運能因應輸運狀況，今日加開加班機 12 班，包括金門航線 4 班、澎湖航線 8 班，台北 - 澎湖有 1 班放大機型，也已向國防部提出申請，希望軍方在天候與戰備量能許可下，支援軍機疏運。