葉門胡塞：在紅海襲擊一艘違禁貨輪 貨輪現完全沉入海底

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-08 09:41

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葉門胡塞周一（7 日）宣布，周日在葉門西部荷台達省紅海海域打擊一艘違禁貨輪，貨輪現已沉沒。葉門政府官員說，另一艘貨輪周一在紅海遭胡塞襲擊。

葉門胡塞在紅海襲擊一艘違禁貨輪，貨輪現完全沉入海底。（圖：Shutterstock）

胡塞武裝發言人薩雷亞發表聲明，證實胡塞的海軍、飛彈及無人機部隊對「魔法海洋號」貨輪發動聯合打擊，總計動用兩艘遙控爆炸艇、5 枚彈道飛彈和巡弋飛彈及 3 架無人機，直接命中，船體進水。

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胡塞允許船員撤離，「魔法海洋號」現已完全沉入海底。

薩雷亞說，之所以發動打擊，是因為「魔法海洋號」所屬企業此前一周內有 3 艘船隻進入以色列港口，違反胡塞發布的禁令，且胡塞海軍多次警告無效。「我方將毫不猶豫動用必要力量，阻止該公司任何船隻駛入以色列港口。」

一名葉門政府海事部門消息人士證實，「魔法海洋號」周一沉沒。這艘貨輪懸掛賴比瑞亞國旗，運載約 1.7 萬噸硝酸銨。他警告說，硝酸銨是一種廣泛用於化肥和炸藥的化學物質，其洩漏可能引發嚴重環境後果。

一名葉門政府海軍官員周一晚說，當晚 8 時左右，另一艘懸掛賴比瑞亞國旗的貨輪「永恆 C 號」在荷台達省附近海域航行時，遭到胡塞飛彈襲擊。