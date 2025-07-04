鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-04 15:00

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今年夏季，極端高溫持續肆虐歐洲，多國氣溫突破歷史高點，世界氣象組織周四 (3 日) 發佈公報表示，歐洲多地正經歷極端高溫天氣，導致空氣污染激增，野火風險加大，居民日常生活受到嚴重影響。

極端高溫席捲歐洲！多國氣溫破紀錄 專家：歐洲遭遇「高溫休克」 經濟動盪與社會裂痕顯現

極端高溫周四蔓延到本就持續遭受乾旱侵襲的歐洲多國，奧地利、塞爾維亞和斯洛維尼亞均發佈高溫紅色警報。葡萄牙、義大利、希臘、德國等國也在經歷高溫「烤」驗。西班牙局部地區氣溫達攝氏 46 度，葡萄牙莫拉地區飆升至 46.6 度，法國創下 40.9 度的 6 月氣溫新高，義大利對 21 個城市發布最高級紅色警報。

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公報說，本次席捲歐洲的熱浪源自非洲大陸，高壓系統形成「熱穹頂」效應，將空氣壓縮至地表附近，導致氣溫升高。稀薄或缺失的雲層讓太陽輻射直達地表，進一步加劇高溫現象，這類天氣模式可持續數日，甚至數周，促成大範圍高強度的熱浪。

由於城市熱島效應，極端高溫對人類健康的影響在城市中更明顯。同時，極端高溫還會增加空氣污染和野火風險。

事實上，歐洲多地上月早就出現創紀錄高溫，異常性不僅體現在強度上，還在於發生時間的變化上，因為極端高溫通常出現在盛夏時節。

除歐洲外，美洲、非洲、亞洲部分地區也正經歷遠高於平均水平的氣溫，而在正值冬季的南半球，阿根廷、智利、巴拉圭等國家 6 月經歷了破紀錄的寒潮。

公報指出，受人類活動引發的氣候變化影響，極端高溫正變得越來越頻繁和強烈。各國氣象水文部門發出的預警以及協調制定的高溫與健康行動計畫，對於保障公眾安全和福祉正變得愈加重要。

聯合國秘書長古特雷斯日前警告，極端高溫已成「新常態」，氣候危機全面升級，為歐洲經濟和社會帶來嚴峻挑戰。聯合國氣候會議上周四 (6 月 26 日) 也決定將未來兩年核心預算增加 10%，以應對氣候變遷挑戰。

極端高溫也導致歐洲多個產業陷入「高溫休克」狀態。農業方面，乾旱和野火加劇，西班牙等國玉米作物生長受嚴重影響，糧食安全疑慮加劇。

能源領域面臨需求激增與供應受限的雙重危機，法國核電廠因冷卻水過熱而關閉，西班牙和法國電力需求逼近峰值，太陽能發電效率卻因高溫下降。交通和基礎設施也受損，義大利電纜融化導致斷電，法國高速公路因山火關閉。旅遊旺季遭受重創，希臘、義大利等著名景點午間關閉，國際航班預訂量較一年前下降 4%。

高溫也帶來深層隱性成本，公共衛生系統承壓，西班牙和義大利戶外勞工死亡病例增加，醫院中暑患者激增。勞動生產力受拖累，研究顯示歐洲經濟成長率恐下滑 0.5 個百分點。

此外，極端高溫也讓社會不平等加劇，低收入社區死亡率風險高出 45%，弱勢族群面臨「生存隔離」。

面對危機，歐洲各國啟動緊急機制。法國開放市立游泳池，義大利免費開放空調博物館並限制戶外勞動，多國發布健康指南並實施用水限制。

研究預測，若不有效應對，到 2040 年，歐洲每年恐有超過 9 萬人死於高溫相關疾病，全球升溫若超過攝氏 3 度，死亡率恐增加三倍。