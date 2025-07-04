鉅亨網編輯林羿君 2025-07-04 20:00

‌



美國總統川普推出的「大而美」法案闖關成功，雖避免了美國政府近期違約的可能性，但卻使美國的長期債務問題更加嚴重。

救急不救窮？川普「大而美」法案擋了債務違約 卻加劇財政風暴。(圖:shutterstock)

眾議院共和黨議員批准了這項法案，該法案將延長川普 2017 年的減稅政策，授權增加邊境安全和軍事支出，大幅削減醫療保險和醫療補助，並增加數萬億美元的政府債務。預計川普將簽署該法案，使其成為法律。

‌



作為稅收方案的一部分，立法者將美國政府預計在今年夏天晚些時候達到的 36.1 兆美元借款限額提高了 5 兆美元，此舉將緩解人們對美國債務可能違約的擔憂。

分析家曾估計，所謂的「到期日」可能在 8 月底或 9 月初到來，即如果不提高或暫停債務上限，財政部將無力償還所有債務的日期。

然而，從長遠來看，該法案在很大程度上被視為對美國債券市場和國家財政健康的壞消息。無黨派分析師估計，未來十年，該法案將使美國債務增加 3.4 兆美元。

這將加劇人們對債券供應增加和美國國債需求減少的擔憂，而後者一直是近幾個月來金融市場的主要驅動力。

惠靈頓管理公司（Wellington Management）宏觀策略師 Mike Medeiros 表示，該法案加劇了人們對美國公債的一些結構性擔憂，首先是持續的財政赤字和高企的債務水平，其次是通貨膨脹。

貝萊德警告稱，外國買家已對美國債務感到失望。美國每週發行的 5000 億美元債券的需求可能會進一步下降，並推高借貸成本，這確實存在風險。

貝萊德的投資經理在一份報告中寫道：「一段時間以來，我們一直在強調美國政府債務的不穩定狀況，如果不加以控制，我們認為債務將成為美國在金融市場上『特殊地位』的最大風險。」

根據國會預算辦公室的估計，該法案預計將在未來十年內減少 4.5 兆美元的稅收、減少 1.2 兆美元的支出，並使 1,090 萬人失去聯邦醫療保險。該法案還允許企業全額報銷設備採購和研發成本，並提供其他稅收減免，以刺激經濟成長。

然而，一些投資者擔心債務負擔可能會削弱該法案中的經濟刺激措施。惠靈頓管理公司固定收益投資組合經理 Campe Goodman 表示，他預計該法案將為明年的經濟成長帶來 0.5% 的推動力，但市場對長期借貸成本上升的風險過於自滿。

FL Putnam Investment Management 首席市場策略師艾倫 · 哈森表示，相信「大而美法案」將加速企業獲利增長，最終將推動股票價值上漲。

不過她警告，這也可能會導致美國國債利率長期處於高位，從而降低許多固定收益投資的長期吸引力。「基準 10 年期美國公債殖利率在連跌數日後於週三走高，部分原因是財政擔憂加劇了投資人的擔憂。」