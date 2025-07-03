鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-03 05:30

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代表著夏日時光的 7 月才剛開始，北半球居民就已經身處往年盛夏時節才能體驗到的炙烤模式。

熱浪來襲！歐洲、亞洲多地確認出現史上最熱6月。（圖：Shutterstock）

歐亞洲多國官方氣象數據證實，今年的極端高溫的確比往年來得更早、更猛烈，不僅打破一系列有史以來的 6 月高溫紀錄，而且在 7 月初就開始向歷史極端高溫紀錄發起沖擊。

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西班牙國家氣象局 Aemet 本周表示，西班牙剛剛經歷了極度炎熱的 6 月，平均氣溫達到攝氏 23.6 度，不僅打破紀錄，甚至超過 7、8 月正常平均水準。

英國氣象部門說，英格蘭地區 6 月平均氣溫攝氏 16.9 度，寫下歷史新高，整個英國則經歷 1884 年有氣象紀錄以來第二熱 6 月。

這一波反常熱浪與歐洲大陸上空的「熱穹頂」現象有關。它的原理如同給沸騰的鍋蓋上蓋子——高壓系統將熱空氣困在下方，不斷壓縮形成「穹頂」結構，導致持續晴朗無雲的天氣，空氣靜止，且缺乏涼風。

在亞洲，日本氣象廳 7 月 1 日公布的數據也顯示，日本經歷 1898 年有紀錄以來最熱 6 月。上月平均氣溫較 1991 年至 2020 年同期均值高攝氏 2.34 度。

日本氣象廳表示，此次極端高溫歸因於西風帶北移和強盛太平洋高壓系統，導致大多部分地區出現本應屬於 7、8 月的大氣環流形勢。

在日本氣象廳檢測的 914 個地點中，有 196 處刷新當地 6 月氣溫紀錄。

相較於集體創新高的平均氣溫，更令人觸目驚心的是 6 月底、7 月初就出現的極端異常高溫。

西班牙表示，上周六西班牙西南部埃爾格拉納多地區出現攝氏 46 度的極端高溫，若經核實將創下西班牙 6 月氣溫紀錄。

西班牙熱門旅遊城市巴塞隆拿 6 月平均氣溫達到攝氏 26 度，打破 1914 年有紀錄以來極值，同時也在周一出現 37.9 度的高溫。

葡萄牙氣象部門也確認，6 月 29 日在里斯本以西的莫拉鎮測得攝氏 46.6 度的氣溫，刷新了葡萄牙大陸地區 6 月單日最高氣溫紀錄。

法國氣象部門也警告，本周部分地區會出現攝氏 40 度及以上的高溫。受此影響，法國全境周二停課學校數量大幅增加至近 1,900 所。