Joe Lu 2025-07-11 07:54

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儘管公債殖利率持穩且就業數據透露潛在警訊，在運輸類股強勁獲利與科技股持續動能的助燃下，市場再創新高。

【Joe’s華爾街脈動】股市漲勢加速，無視關稅與Fed變數 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 10 日 美東時間

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重點摘要

股市上漲至新高紀錄，市場情緒擺脫了不斷升級的貿易緊張局勢，並專注於未來貨幣寬鬆的前景。

在強勁的運輸業財報和大型科技股持續強勢的推動下，標普 500 指數和那斯達克指數達到歷史高點，小型股亦表現優於大盤。

在 30 年期公債標售需求強勁後，公債市場早盤的拋售潮出現逆轉，使 10 年期公債殖利率當日大致持平。

每週初請領失業金人數仍然偏低，但持續申領失業救濟金人數持續上升至數年高點，指向勞動市場正在降溫。

白宮威脅將對巴西課徵新的 50% 關稅，加入了預計 8 月 1 日生效的貿易行動清單中，然投資者目前對此不予理會。

今日市場最明確的論述，是顯著的分歧現象：(全文未完)