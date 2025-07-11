【Joe’s華爾街脈動】股市漲勢加速，無視關稅與Fed變數
Joe Lu
儘管公債殖利率持穩且就業數據透露潛在警訊，在運輸類股強勁獲利與科技股持續動能的助燃下，市場再創新高。
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 10 日 美東時間
重點摘要
- 股市上漲至新高紀錄，市場情緒擺脫了不斷升級的貿易緊張局勢，並專注於未來貨幣寬鬆的前景。
- 在強勁的運輸業財報和大型科技股持續強勢的推動下，標普 500 指數和那斯達克指數達到歷史高點，小型股亦表現優於大盤。
- 在 30 年期公債標售需求強勁後，公債市場早盤的拋售潮出現逆轉，使 10 年期公債殖利率當日大致持平。
- 每週初請領失業金人數仍然偏低，但持續申領失業救濟金人數持續上升至數年高點，指向勞動市場正在降溫。
- 白宮威脅將對巴西課徵新的 50% 關稅，加入了預計 8 月 1 日生效的貿易行動清單中，然投資者目前對此不予理會。
今日市場最明確的論述，是顯著的分歧現象：(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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