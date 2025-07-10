Joe Lu 2025-07-10 07:46

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強勁的十年期公債標售推低殖利率，帶動科技股領漲，蓋過了新一輪貿易關稅和無定論的聯準會會議紀錄的影響

【Joe’s華爾街脈動】無視關稅威脅，股市因債息下跌而大漲 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 9 日 美東時間

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重點摘要

由於美國公債殖利率顯著下降，蓋過了新關稅公告引發的擔憂，美國股市普遍上漲。

科技和公用事業類股領漲，輝達 (Nvidia) 市值達到里程碑式的 4 兆美元，證實了 AI 主題的持續強勢。

在廣受歡迎的標售後，十年期美國公債殖利率急劇下跌至 4.34%，顯示市場對美國公債需求強勁。

六月份聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的會議紀錄顯示，美國聯準會對於降息路徑存在分歧，證實了市場對七月份按兵不動的預期，但保留了九月份降息的可能性。

白宮宣布對更多國家徵收新關稅，然市場反應平淡，顯示投資者正越過初步威脅，將目光投向談判結果。

今日盤勢最明確的動態是，市場果斷地將焦點放在有利的金融環境上，(全文未完)