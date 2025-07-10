【Joe’s華爾街脈動】無視關稅威脅，股市因債息下跌而大漲
Joe Lu
強勁的十年期公債標售推低殖利率，帶動科技股領漲，蓋過了新一輪貿易關稅和無定論的聯準會會議紀錄的影響
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 9 日 美東時間
重點摘要
- 由於美國公債殖利率顯著下降，蓋過了新關稅公告引發的擔憂，美國股市普遍上漲。
- 科技和公用事業類股領漲，輝達 (Nvidia) 市值達到里程碑式的 4 兆美元，證實了 AI 主題的持續強勢。
- 在廣受歡迎的標售後，十年期美國公債殖利率急劇下跌至 4.34%，顯示市場對美國公債需求強勁。
- 六月份聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的會議紀錄顯示，美國聯準會對於降息路徑存在分歧，證實了市場對七月份按兵不動的預期，但保留了九月份降息的可能性。
- 白宮宣布對更多國家徵收新關稅，然市場反應平淡，顯示投資者正越過初步威脅，將目光投向談判結果。
今日盤勢最明確的動態是，市場果斷地將焦點放在有利的金融環境上，(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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