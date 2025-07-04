【Joe’s華爾街脈動】強勁就業助漲假期行情，Fed降息計畫恐有變

股市慶祝經濟韌性，因 7 月降息前景減弱，公債殖利率飆升，市場焦點轉向未來的財政和貿易政策

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重點摘要

市場論述的焦點似乎已從擔憂經濟放緩，轉向接受在聯準會預期降息下的經濟強韌現實。這一轉變迫使利率市場進行大幅重新定價，尤其是優於預期的 6 月份就業報告幾乎排除了聯準會 7 月份降息的可能性，並將美國公債殖利率大幅推高。儘管如此，股票投資者對此消息反應樂觀，在假期前的漲勢中將標普 500 指數和那斯達克指數推至歷史新高。此種分歧顯示，目前而言，良好的經濟消息被明確解讀為對企業獲利前景的絕對利多，其重要性蓋過了對貨幣政策將「長期維持緊縮」的擔憂。(全文未完)