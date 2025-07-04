【Joe’s華爾街脈動】強勁就業助漲假期行情，Fed降息計畫恐有變
Joe Lu
股市慶祝經濟韌性，因 7 月降息前景減弱，公債殖利率飆升，市場焦點轉向未來的財政和貿易政策
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 3 日 美東時間
重點摘要
市場論述的焦點似乎已從擔憂經濟放緩，轉向接受在聯準會預期降息下的經濟強韌現實。這一轉變迫使利率市場進行大幅重新定價，尤其是優於預期的 6 月份就業報告幾乎排除了聯準會 7 月份降息的可能性，並將美國公債殖利率大幅推高。儘管如此，股票投資者對此消息反應樂觀，在假期前的漲勢中將標普 500 指數和那斯達克指數推至歷史新高。此種分歧顯示，目前而言，良好的經濟消息被明確解讀為對企業獲利前景的絕對利多，其重要性蓋過了對貨幣政策將「長期維持緊縮」的擔憂。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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