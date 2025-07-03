【Joe’s華爾街脈動】貿易利多帶動反彈，蓋過勞動市場疲弱影響
Joe Lu
投資者對私營部門就業人數意外萎縮的消息不以為意，目前焦點完全集中在明日的官方就業報告和逼近的 7 月 9 日關稅最後期限
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 2 日 美東時間
重點摘要
- 貿易政策的利多消息蓋過了勞動市場疲弱的跡象，美國股市上漲至歷史新高。
- 標普 500 指數和那斯達克綜合指數達到歷史高點，科技等以成長為導向的類股領漲，小型股則連續第二個交易日表現優於大盤。
- 10 年期美國公債殖利率上漲至約 4.29%，顯示貿易協議帶來的投資者樂觀情緒，蓋過了疲軟就業數據引發的擔憂。
- 6 月份的 ADP 就業報告顯示，私營部門就業人數意外萎縮 33,000 人，表明在明日官方非農業就業報告發布前，勞動市場顯著趨緩。
- 美國與越南敲定了一項關稅率為 20% 的貿易協議，遠低於先前威脅的 46%；與此同時在華盛頓，眾議院正審議經參議院修正的和解法案（Reconciliation Bill ）。
今日市場最重要的發展，是投資情緒明確轉向對貿易政策的樂觀看法，且此轉變強大到足以抵銷明顯負面的經濟數據。與越南達成的協議將關稅設定在 20%，遠低於先前市場擔憂的 46%，進一步印證投資者引頸期待的貿易緊張局勢趨緩。這一關鍵不確定因素的解決，為標普 500 指數和那斯達克指數推升至歷史新高提供了主要催化劑，顯示就目前而言，地緣政治風險的降低是主導市場的驅動力。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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