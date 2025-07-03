Joe Lu 2025-07-03 07:49

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投資者對私營部門就業人數意外萎縮的消息不以為意，目前焦點完全集中在明日的官方就業報告和逼近的 7 月 9 日關稅最後期限

【Joe’s華爾街脈動】貿易利多帶動反彈，蓋過勞動市場疲弱影響 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 2 日 美東時間

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重點摘要

貿易政策的利多消息蓋過了勞動市場疲弱的跡象，美國股市上漲至歷史新高。

標普 500 指數和那斯達克綜合指數達到歷史高點，科技等以成長為導向的類股領漲，小型股則連續第二個交易日表現優於大盤。

10 年期美國公債殖利率上漲至約 4.29%，顯示貿易協議帶來的投資者樂觀情緒，蓋過了疲軟就業數據引發的擔憂。

6 月份的 ADP 就業報告顯示，私營部門就業人數意外萎縮 33,000 人，表明在明日官方非農業就業報告發布前，勞動市場顯著趨緩。

美國與越南敲定了一項關稅率為 20% 的貿易協議，遠低於先前威脅的 46%；與此同時在華盛頓，眾議院正審議經參議院修正的和解法案（Reconciliation Bill ）。