亞果遊艇打造台中港區海洋生活圈 台中唯一遊艇碼頭將啟用
鉅亨網記者王莞甯 台北
由亞果遊艇 (7566-TW) 與遊艇服務公會共同舉辦的「台中亞果遊艇嘉年華」，將於 7 月 19 日至 20 日登場，此為台中首場大型遊艇展示盛會，也預告台中唯一遊艇碼頭將正式啟用。
亞果遊艇總經理王昱茗表示，未來亞果在台中梧棲遊艇碼頭將持續推動周邊建設，並攜手樂活海洋學院、亞果中部唯一經銷商亞歆海洋，共同擘劃中部海洋休閒產業的長遠發展。
透過本次遊艇嘉年華，亞果目標台中梧棲遊艇碼頭成為台中市指標性的海洋休憩場域，並結合高美濕地、三井 Outlet 等周邊據點打造「台中港區海洋生活圈」。
此次嘉年華集結國內外高端船艇品牌參展，並結合海趣市集、海洋體驗與海洋教育推廣，打造結合專業航海展示和豐富互動體驗的年度海洋盛典。
而有別於一般船艇買家導向的展售會，此次現場開放碼頭參觀，多家船艇品牌也提供多款新型船艇讓民眾登船，更有帆船體驗和最新水上娛樂設備展示。
亞果指出，本次嘉年華也搭配輕爵士樂團現場演出，期營造台中港區前所未有的夏日嘉年華氛圍，並成為台中全新打卡熱點。
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