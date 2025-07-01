鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-01 17:07

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看準民眾對於快經濟、方便經濟的需求日益提升，全聯旗下全支付今 (1) 日宣布與國內外送平台 foodpanda 展開深度合作，開創國內電子支付和外送平台的跨界整合首例，全支付目標，至今年底總用戶數衝破 700 萬名。

全支付攜手foodpanda 開國內電支和外送平台跨界整合首例。(鉅亨網記者王莞甯攝)

全支付目前有 617 萬名會員，foodpanda 每日則吸引超過百萬人次活躍使用，透過此次深化合作，全支付服務場景從原有的實體零售、交通、繳稅費等多元領域，進一步延伸至高頻率的外送服務，強化「全點」應用生態。

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全支付總經理游金榮說，這次與 foodpanda 的合作，是全支付在打造生活圈上的關鍵一步。

而以 foodpanda 和全支付的會員輪廓及使用場景來看，foodpanda 每日站上流量超過百萬人次，主力用戶為 18-25 歲、36-45 歲，擁有大量年輕、高頻次的線上消費者；全支付則累積超過 600 萬會員，以 30-59 歲女性為主，並在全聯、大潤發等線下零售場景深耕已久。

foodpanda 總經理黃逸華表示，這次合作不只是支付升級，更是一場使用體驗的革新，foodpanda 將協助全支付進軍美食外送新場景，全支付則幫助 foodpanda 開啟線下通路的會員導流綜效。