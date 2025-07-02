鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-02 10:20

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國產 GPU 迎來歷史性時刻！上半年剛結束，摩爾線程、沐曦股份兩家在周一 (6 月 30 日) 於科創板申請 IPO 同日獲得受理，標誌著中國 GPU 產業進入新的發展階段。

劍指千億人民幣市值！陸GPU雙雄要上市了 誰能成為「中國版輝達」？（圖：Shutterstock）

摩爾線程擬募集資金 80 億元，保薦機構為中信證券；沐曦股份擬募集資金 39.04 億元（投資總額 50 億元），保薦機構為華泰聯合證券。

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兩家公司均處於高速發展期，但也面臨研發燒錢、持續虧損的挑戰。招股書顯示，過去 39 個月 (2022 年 - 2025 年 3 月)，沐曦累計營收約合 11.17 億元 (人民幣，下同)，同期歸屬於母公司所有者的淨虧損 32.9 億元，最近一次外部股權融資對應的投後估值為 210.71 億元，過去三年 (2022 年 - 2024 年)，摩爾線程累計營收 6.09 億元，同期歸屬於母公司所有者的淨虧損共計 50.05 億元，最近一輪投前估值 246.20 億元。

從營收成長來看，摩爾線程 2022 年至 2024 年營收分別為 0.46 億元、1.24 億元和 4.38 億元，年複合成長率超 200%；沐曦 2022 至 2024 年營收分別為 42.64 萬元、5302.12 萬元及 74307.16 萬元，今年首季更是達到 3.2 億元，年複合成長率達到驚人的 4074%。

儘管營收成長亮眼，但兩家公司均未獲利，摩爾線程最近三年淨利分別為 - 18.40 億元、-16.73 億元、-14.92 億元，沐曦連續三年的虧損分別為 7.77 億元、8.71 億元、14.09 億元。

研發方面，兩家​​公司均投入大量資金。2022 年至 2024 年，摩爾線程累計研發投入 38 億元，占同期營收的 626.03%，沐曦累計研發投入 22 億元，佔營收比例 282.11%。

摩爾線程本次發行募款中，25 億元用於新一代自主可控 AI 訓推一體晶片研發，近 25 億元用於新一代自主可控圖形晶片研發，19.8 億元用於新一代自主可控 AI SoC 晶片研發，剩餘 10 億元補充營運資金。

沐曦股份擬將 24.59 億元用於新型高性能通用 GPU 研發及產業化項目，4.5 億元用於新一代 AI 推理 GPU 研發及產業化項目，9.91 億元用於面向前沿領域，以及新興應用場景的高性能 GPU 技術研發項目。

摩爾線程距離 A 股已漸行漸近。周一，交所官網揭露其 IPO 申請已獲受理，保薦機構為中信證券。公司最快於 2024 年四季辦理輔導備案登記，計畫發行不低於 4444.758 萬股普通股，占公司發行後總股數的比例不低於 10%。

摩爾線程成立於 2020 年 6 月 11 日，自主開發了 MUSA 架構，並先後發布了「蘇堤」「春曉」「曲院」「平湖」四代 GPU 晶片，現擁有 GPU 領域領先地位。

目前張建中是摩爾線程實控人，IPO 發行前直接持有公司 11.06% 股份，合計控制公司 36.36% 股份。

資本方面，摩爾線程自 2020 年 10 月開始營運後迅速獲得多家知名機構投資，包括紅杉中國、深創投、位元組跳動等。Pre-IPO 輪投前估值已達 246.2 億元，股東總人數達 86 人。市場普遍將其與寒武紀相比較，後者目前市值 2300 多億，最高曾達 3400 餘億。

沐曦股份成立於 2020 年 9 月 14 日，主要為異構運算提供全端 GPU 晶片及解決方案，主力產品為曦雲 C500、智算推理 GPU 曦思 N100。該公司已成功支援 128B MoE 大模型等完成全量預訓練，GPU 產品累計銷售超過 2.5 萬顆，是中國國內少數真正實現千卡集群大規模商業化應用的 GPU 供應商，並正在研發萬卡集群。

兩家公司產品路線有所不同。摩爾線程同時做消費級圖形顯示卡 GPU 與 AI 運算的 GPGPU，旗下有「蘇堤」「春曉」「曲院」「平湖」四款晶片，主力 AI GPU 產品為 S4000、S5000，消費顯卡產品有 S80 與 S70。

沐曦股份則針對不同客戶需求提供綜合算力解決方案，包括板卡 / 模組、伺服器、一體機 / 工作站及智算集群等。

隨著摩爾線程和沐曦股份 IPO 申請獲受理，中國國產 GPU 企業上市浪潮進一步發酵。壁仞科技已完成最新一輪融資，料將最快在 8 月向港交所遞表。這四家企業均成立於 2018 至 2020 年間，經過 5 到 7 年發展，產品逐步成熟，與客戶建立合作關係。

不過，國產 GPU 面臨的挑戰依然存在，最大差距不在硬體效能，而在軟體生態。摩爾線程、沐曦股份兩家公司都在加速建構自己的開發者生態。此外，業績面臨收入來源單一的風險，沐曦主要收入來自曦雲 C500 系列，摩爾線程客戶集中度較高。