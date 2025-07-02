小米在北京、南京推出月租1,999元員工公寓 應屆生優先
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國小米集團 (01810-HK) 副總裁張劍慧周二（1 日）在社交媒體平台發文稱，為提升員工幸福感，小米集團在北京昌平園區附近打造的小米青年公寓正式落成。
據《界面新聞》報導，小米集團創辦人雷軍本人也轉發小米青年公寓相關訊息，並表示：「這是為小米年輕工程師打造的員工公寓，位於北京小米昌平園區附近，月租金（人民幣，下同）1,999 元，一共 2,600 套，應屆生優先入駐。」
有網友稱自己所在的是小米汽車工廠，那邊沒有太可惜了，張劍慧也回應：「有的，不著急哈，汽車工廠生活區建設規劃中。」
據此前小米行政公眾號發文，小米在北京、南京上線一批青年公寓，租金標準為均價 1,999 元 / 月。其中小米北京青年公寓距離小米智慧產業園約 3 公里，主力戶型 29 平開間，拎包入住，智慧生活，共享廚房、健身房、影音房，法桐草坪綠色生態。
租房軟體平台上顯示，周邊類似一居室公寓租金均價約 4,000 元 / 月左右。
此外，公寓支援小米工卡「一卡通刷」，提供 7x24 小時在線響應管家服務，支援手機一鍵報修、搬家、代送代取服務。
小米南京青年公寓坐落建鄴區河西南 CBD，共 566 間，步行即達地鐵，提供 55 平方米兩室一廳開間。
在申請規則方面，北京青年公寓僅限應屆生申請，按畢業年份分階段開放選擇。2025 屆應屆生最早，隨後 2024 屆、2023 屆應屆生以及畢業三年內社招同學也陸續有機會申請。
南京青年公寓則面向全員開放，採取先到先得原則。
小米集團合夥人盧偉冰也發文回應小米青年公寓定價：定價是反覆討論，最後還是決定 1,999 元。他表示，小米持續加大應屆生招聘，2025 年全國應屆生招聘超過 5,000 人。小米青年公寓的目標，是讓剛剛畢業的學生可以低成本享受到高品質的生活。
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