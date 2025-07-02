鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-02 08:03

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小米在北京、南京推出月租1,999元員工公寓，應屆生優先。（圖：張劍慧微博）

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有網友稱自己所在的是小米汽車工廠，那邊沒有太可惜了，張劍慧也回應：「有的，不著急哈，汽車工廠生活區建設規劃中。」

據此前小米行政公眾號發文，小米在北京、南京上線一批青年公寓，租金標準為均價 1,999 元 / 月。其中小米北京青年公寓距離小米智慧產業園約 3 公里，主力戶型 29 平開間，拎包入住，智慧生活，共享廚房、健身房、影音房，法桐草坪綠色生態。

租房軟體平台上顯示，周邊類似一居室公寓租金均價約 4,000 元 / 月左右。

此外，公寓支援小米工卡「一卡通刷」，提供 7x24 小時在線響應管家服務，支援手機一鍵報修、搬家、代送代取服務。

小米南京青年公寓坐落建鄴區河西南 CBD，共 566 間，步行即達地鐵，提供 55 平方米兩室一廳開間。

在申請規則方面，北京青年公寓僅限應屆生申請，按畢業年份分階段開放選擇。2025 屆應屆生最早，隨後 2024 屆、2023 屆應屆生以及畢業三年內社招同學也陸續有機會申請。

南京青年公寓則面向全員開放，採取先到先得原則。