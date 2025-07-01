迎戰超高齡！兆豐將高齡金融及家族信託證照列入考核「加分」逾700名顧問師居同業前3

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-01 15:30

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兆豐銀行積極響應金管會信託業務發展政策，深耕高齡金融與家族信託、員工福利信託等領域，其中更有超過 700 名行員取得信託顧問師相關證照，並在信託公會舉辦之「金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體頒獎典禮」中，一舉榮獲「續航高峰獎」與「信託資訊交換平台榮耀獎」兩項團體大獎，展現培育信託專才及推動信託普及的卓越成果。

兆豐銀行榮獲信託公會頒發「顧問師團體獎-續航高峰獎」與「信託資訊交換平台榮耀獎」２項殊榮，由金管會主委彭金隆(左２)頒獎，兆豐銀行副總經理陳建中(右２)代表受獎。

兆豐銀行近年在強化信託業務規模與服務品質著力甚深，除了有 1,500 位行員完成高齡金融及家族信託規劃顧問師培訓課程外，已有超過 700 人取得正式證照，專業形象不言可喻。為鼓勵員工投入信託顧問師培訓，兆豐銀行除提供課程與測驗費用補助，也將 2 張證照列為升遷考核加分項目，目前擁有 2 張證照的顧問師累計皆超過 250 人，居銀行同業前三名。

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信託服務橫跨法律、財務、稅務與照護等專業領域，兆豐銀行鼓勵同仁考取專業證照，並透過邀請實務專家授課以精進專業知識，進而協助高齡客戶規劃安養信託、保障資產、照顧生活需求等，同時在家族企業傳承及企業主永續經營上，整合內部及異業資源，推展家族信託業務。

為提供友善金融服務及縮短信託客戶資訊落差，兆豐銀行亦同步升級信託網銀與行動銀行服務，推出整合式信託網路銀行查詢服務，強化使用者介面與資安防護，並率先加入信託公會與聯卡中心建置之「信託資訊交換平台」，成為首批簽約的金融機構。