鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-02 12:35

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川普二度入主白宮後，市場關注美中貿易衝突是否進一步擴大。然而近一年來，陸港股市表現相對亮眼，讓許多投資人跌破眼鏡，而這也反映在追蹤陸港股的 ETF 表現上，例如富邦恒生國企 (00700-TW)、中信中國 50 (00752-TW) 等，近一年績效皆突破 2 成以上，在全球市場中表現前茅。另有一檔連結陸港股又搭配高股息的中信中國高股息 (00882-TW)，近一年報酬率也接近 2 成，不僅是少數績效為正的高股息 ETF，報酬率也遠遠將其他高息 ETF 拋在後頭。

跌深反彈還是估值修復？這檔陸港股高息ETF受惠3利多 近一年報酬20%。(圖:Shutterstock)

對此，法人分析有三大理由，包含中國政府在政策面大力做多，其次是 AI 技術突破助攻中國科技產業，第三是低估值相對具吸引力，外資大力回補。

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中國信託投信經理人葉松炫分析，去年第三季以來，中國祭出多項穩定經濟與強化資本市場的利多措施，並透過穩房市、穩股市、穩內需等方針，加上降準等寬鬆貨幣政策，提升投資人信心。隨後在今年初開源大型語言模型「Deepseek」問世，被視為中國 AI 自主發展的重要里程碑，點燃市場對科技與創新產業的信心，也讓科技股估值修復。

而川普雖於四月推出對等關稅政策，一度對中國加徵超高稅率的懲罰性關稅，但隨著美中後續談判順利，利空逐漸被消化，帶動陸港股氣氛明顯轉好，在科技股領漲下，陸港股市中的科技板塊與新經濟板塊成為引領陸港股市向上攻堅的雙引擎。市場預期下半年中國內需與政策刺激措施將陸續落地，加上外貿環境改善，也增添投資人對港股後市的信心。

葉松炫表示，港股中多數產業目前股價淨值比高，反映市場對公司未來成長潛力樂觀。而中國市場整體估值仍處低位，目前海外主動資金對於中國股票仍為低配；然針對未來政策刺激與經濟復甦潛力，可望吸引更多資金流入，帶動股價上漲。此外，過去一年南向資金持續流入港股，主因內地資金看好港股科技與消費等成長潛力，反映出內地投資者對港股後市信心強烈；目前南向資金於港股占比更已達近三成。

中國信託投信表示，00882 是台灣掛牌的陸港股 ETF 中，經管費最低且為唯二配息之 ETF，投資於香港掛牌之價值型陸股，以高股息為主，成分股主要涵蓋地產、金融等中國經濟支柱企業，關稅戰以來最為抗跌外，更為中國低利環境下的政策受惠股。00882 為半年配類型，本次擬配 0.55 元，單次配息率約 4.2%，年化配息率高達 8.4%，7 月 16 日除息，8 月 11 日發放。