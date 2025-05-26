東森多事業體齊發 寵物雲拚3年內IPO

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-26 16:40

‌



東森國際 (2614-TW) 今 (26) 日召開 114 年度股東常會指出，旗下東森寵物雲為台灣寵物實體通路第一品牌，目前正積極規劃於 3 年內上市櫃，而新零售轉投資事業將加速線上線下融合、發展商場新通路，將再擴大實體據點，東森國際看好，營運可望穩健邁進。

東森股東會中通過每股發現金股利 0.25 元、股票股利 0.90 元，合計 1.15 元。

‌



東森表示，今年第一季稅後純益 8509.6 萬元，每股純益 (EPS)0.28 元，年增幅高達 1300%，主因倉儲穩健獲利且轉投資事業表現亮眼。

展望後市，為提升營運效率，東森倉儲事業今年起導入 AI 與自動化設備，可強化作業效能與安全管理，穩定貢獻獲利。

而貿易事業部下的東森寵物雲目前是國內寵物實體通路第一品牌，至去年底全台有 112 家門店，並與擁有 18 家的慈愛動物醫院合作，為寵物提供最佳的生活與健康服務，今年將聚焦北北基桃展店、並推動外送服務，以提升品牌滲透率，未來也將擴大開發自有品牌商品、寵物醫療與保健服務，朝複合式經營發展，目前正積極規劃於 3 年內上市櫃。

而東森國際持股 25.87% 的東森購物去年繳出每股賺 12.32 元的佳績，今年第一季東森購物合併營收 43.54 億元，稅後純益 3.63 億元，EPS 為 3.56 元，受惠於組織調整、AI 導入與行銷優化，營運穩健。

展望未來，東森購物將加速線上線下融合，發展商場新通路，效益已於「東森廣場」初步展現，後續將擴大實體版圖。

另外，東森國際旗下自然美生物科技 (00157-HK) 去年營收 3.54 億港元，年增 5.25%，其中，中國市場占 72.2%、台灣占 26.0%，產品透過多元通路銷售，其中，台灣電商和購物通路貢獻 1860 萬港元。