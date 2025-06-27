土銀1年成功阻詐178件！防詐利器再+1 專屬短碼簡訊「68005」搭配AI模型上線

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-27 19:54

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近一年來成功阻詐 178 件詐騙案，土地銀行防詐利器再加一。為防堵詐騙集團假冒銀行名義，土地銀行即日起正式啟用「68005」專屬簡碼簡訊服務，搭配既有的 AI 模型、臨櫃關懷、員工教育與宣導活動，藉此打造防詐五大核心，幫助民眾即時辨識訊息，降低受騙風險。

土銀一年成功阻詐178件！防詐利器再+1 專屬短碼簡訊「68005」即日上線。（圖: shutterstock)

隨著人工智慧、虛擬資產蓬勃發展，詐騙手法日新月異，行政院推出「打詐新四法」搭配「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0 版」，以教育宣導、攔阻訊息、阻斷金流、偵查打擊、建置金融機構聯防通報機制及「111」政府專屬簡碼簡訊等措施，全面協助我國達成識詐、堵詐、阻詐、懲詐及防詐效益。

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響應行政院政策，土地銀行持續精進防詐措施。為反制詐騙集團假冒銀行名義寄發釣魚簡訊，土地銀行本次新增「68005」專屬簡碼簡訊服務，前兩碼「68」為電信業者認證的金融業專用編碼，後三碼「005」則是土地銀行的機構代碼，民眾可依該號碼的行銷或通知型簡訊辨識為土地銀行官方發送，具高度識別性與防偽力。

同時，土地銀行善用 AI 科技，自加入內政部警政署與全臺 35 家金融機構共同組成的「鷹眼識詐聯盟」後，運用 AI 模型強化阻詐效果，提前攔阻詐騙金流，近一年來已成功阻詐 178 件詐騙案，避免損失金額超過新臺幣 1.6 億元。