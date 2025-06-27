鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-06-27 10:48

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Google(GOOG-US) 推出全新開源 AI 代理 Gemini CLI，可將 Gemini 的強大能力直接導入開發者的終端機。Gemini CLI 支援內容生成、問題解決與任務管理，並可整合工作流程、自動化任務，透過 Google 搜尋與模型脈絡協定 (MCP) 延伸應用，協助開發者提升生產力與靈活運用。

Google推出開源AI代理Gemini CLI，助力開發者提升生產力。(圖：擷取自Google)

Google 形容，對開發者而言，命令列介面 (CLI) 不只是個工具，更像是個舒適圈、一個得心應手的「主場」。終端機 (terminal) 的效率、普及性與跨平台使用性，使其成為開發者完成工作的首選工具。隨著開發者對終端機的依賴持續加深，對於整合 AI 協作功能的需求也與日俱增。

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有鑑於此，Google 推出開源 AI 代理 Gemini CLI，將 Gemini 的功能直接整合至終端機，提供輕便的方式使用 Gemini，讓使用者透過最直接的路徑將提示詞 (prompt) 傳達給模型，是一款多功能、本機運作的工具，協助開發者處理從內容生成、問題解決，到深入研究和任務管理等各種任務。

Gemini CLI 目前已推出預覽版本，並提供強大的 AI 功能，涵蓋程式碼理解、檔案操作、指令執行和動態故障排除。它為開發者的命令列 (command line) 使用體驗帶來了根本性的升級，讓使用者能以自然語言編寫程式碼、排除錯誤並簡化工作流程。