鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-27 10:50

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歐盟領導人周四 (26 日) 晚間齊聚布魯塞爾開會討論白宮提出的最新提議，歐盟委員會主席范德賴恩表示，歐盟已做好應對與美國貿易談判中所有可能出現情況的準備，包括談判破裂，德國總理梅爾茨則敦促歐盟與美國達成一項 “快速簡便” 的貿易協議。

歐盟討論美貿易協議最新提案！法拒妥協德怕制裁 范德賴恩：所有選項上桌 也為談崩做準備

范德賴恩在周五 (27 日) 一大早的記者會上表示，她的團隊仍在評估美國最新的關稅提議。「我們已經做好了達成協議的準備。同時，我們也在為無法達成令人滿意協議的可能性做準備。簡單來說，所有選項都擺在桌面上。」

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面對談判失敗的可能性，歐盟已在準備反制措施。此前，歐盟批准一項針對價值 240 億美元美國商品的關稅計畫，並正在制定第二份高達 950 億歐元關稅清單。這些措施旨在為談判失敗做好準備，同時向美國傳遞不會輕易屈服於單邊壓力的信號。

困擾歐盟各國領導人和歐盟執委會的問題是，是否接受與美國達成的不對稱的貿易協議，還是冒著加劇局勢跟激怒美國總統川普的風險進行反擊。

梅爾茨在布魯塞爾舉行的歐盟領袖峰會上強調，必須避免進一步的經濟壓力，尤其是對德國化工、製藥、機械工程、鋼鐵、鋁和汽車等關鍵產業造成壓力。他認為，距 7 月 9 日關稅休戰協議到期僅剩下不多的時間，要在如此短的時間內談判達成全面協議是不切實際的，並呼籲採取精簡的程序，以避免額外的貿易制裁。

梅爾茨也透露，范德賴恩提​​出建立一個由歐洲主導的新貿易組織，最終取代世界貿易組織 (WTO)，理由是 WTO 在解決全球貿易爭端方面的效力正在減弱。儘管細節尚處於初步階段，但梅爾茨表示，該協議可能納入新的爭端解決機制，以改善全球貿易治理。

在周四峰會上，幾個成員國反對採取報復措施。兩位知情人士透露，大多數成員國表示，與其等待一份完美的協議，不如盡快與美國達成協議，即便這意味著川普的許多關稅措施仍將保留。

歐盟必須在 7 月 9 日前與川普達成協議，否則屆時歐盟幾乎所有對美出口產品關稅都將提高至 50%。川普表示，歐盟對美國享有商品出口順差，而對美國商品設置明顯的壁壘，佔美國的便宜。

然而，另一位官員表示，法國拒絕接受任何有利於美國的協議，並力主推徹底取消關稅。法國總統馬克宏在峰會結束後告訴記者，盡快達成協議是更好的選擇，但前提是協議必須是「平衡的」。

馬克宏說，「與美國達成的最佳關稅協議就是零對零」，並堅稱若美國決定維持 10% 關稅，歐盟就必須做出回應。「否則我們不是太天真，就是太軟弱了，不然就是兩者都有，但我們兩者都不是。」

一位匿名官員還說，歐盟正在與美國就關稅和非關稅壁壘，以及歐盟希望透過簡化議程解決的關鍵產業、戰略採購和監管問題進行詳細討論。

根據先前報導，美國正要求歐盟做出歐盟官員認為不平衡且單方面的讓步。在鋼鐵和鋁、汽車、製藥、半導體和民用飛機等關鍵領域的談判尤其困難。