鼎炫-KY收購蘇州德佑新材 第一階段31億元收購70%股權

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-26 21:06

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鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (26) 日發布重大訊息指出，子公司隆揚電子 (301389-CN) 將分兩階段收購蘇州德佑新材料科技全部股權，第一期並以人民幣 7.7 億元 (31.57 億元新台幣) 取得蘇州德佑新材料科技 70% 股權，並於 2025 年 - 2027 年在蘇州德佑新材料達成業績獲利承諾後，再以現金收購剩下 30% 股權。

鼎炫-KY總經理傅秀月。(鉅亨網記者張欽發攝)

鼎炫 - KY 總經理傅秀月指出，蘇州德佑新材料科技成立 2011 年，目前股本爲人民幣 3000 萬元 (新台幣 1.23 億元)，主要是研發銷售電子高分子複合材料，使用於 NB、平板、穿戴裝置及消費性電子產品。

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傅秀月指出，在隆揚電子取得蘇州德佑新材料科技 70% 股權之後，將納入爲子公，並納入合併報表，且在未來於中國、越南、泰國市場全力開發客戶，同時，在整合對原物料採購上，也有助控制成本，也有助技術、資源、供應鏈整合。

傅秀月指出，收購蘇州德佑新材料科技後，將指向中國及北美的消費性電子及新能源汽車的原物料需求。