鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-27 10:05

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小米集團 (01810-HK) 今 (27) 日在港股開盤跳漲 8%，因該科技巨擘周四 (26 日) 晚間舉行史上陣容最強大的新品發表會，以「人車家全生態」為主題舉辦了一場科技盛宴，創辦人雷軍攜史上最強大產品陣容亮相發布會，推出涵蓋汽車、手機、平板、AI 眼鏡及智慧家居等領域的新品矩陣。這場發表會不僅標誌著小米正式進軍新能源汽車主戰場，更展現其全場景生態佈局的深度與野心。

YU7暴單近29萬輛！小米今開高8%攻克60港元大關 一場發布會帶旺整個產業鏈（圖：Shutterstock）

在汽車領域，小米首款 SUV——YU7 系列成為絕對焦點，一小時大定近 29 萬輛，標準版售價 25.35 萬元、Pro 版 27.99 萬元、Max 版 32.99 萬元的定價策略，直接對標特斯拉 (TSLA-US)Model Y。全車系標配光學雷達、800V 快充技術，配合「顏值即正義」的設計語言與紐北賽道級性能基因，小米首次在汽車主戰場展現出與業界巨頭掰手腕的底氣。

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值得注意的是，雷軍在發表會上 10 度提及跟 Model Y 的細節對比，更透露 YU7 原型車將挑戰勒芒 24 小時耐力賽，凸顯小米對產品力的極致追求。

市場反應也印證 YU7 熱度，3 分鐘內訂單破 20 萬台，1 小時大定突破 28.9 萬台，理想、蔚來等車廠高層現身會場，暗示產業競爭格局可能生變。

手機與 AIoT 生態產品同樣亮點紛呈。折疊螢幕旗艦 MIX Flip 2 起售價 5999 元，搭載全面升級的硬體配置；K80 至尊版以 2599 元起售價，提供 2.26 天超長續航；7S Pro 首次支援 PC 級軟體生態，小尺寸 K Pad 則強化性能表現。

此外，AI 眼鏡定價 1999 元起，整合第一人稱相機、開放式耳機與隨身 AI 入口功能，掃碼支付等場景化應用進一步拓展消費級 AI 落地邊界，另外還有手錶 S4、手環 10、開放式耳機 Pro 及吹風機、掃拖機器人等智慧家庭產品形成完整生態閉環，印證「人車家全生態」策略的系統性佈局。

研發投入是支撐小米全場景突破的核心動力。雷軍在會上也宣布，未來五年將投入人民幣 2000 億元用於技術研發，推動影像技術、玄戒晶片、快充技術等底層創新。

這種持續投入正轉化成產品競爭力，YU7 標配的 2200MPa 超強度鋼車身超越多數競品，被動安全性能直逼 Volvo；輔助駕駛系統 HAD 累計 1000 萬 Clips 數據量，躋身行業第一梯隊。

值得注意的是，小米正從「顏值優先」轉向「安全守正」，在 SU7 系列銷量超越 Model 3 後，YU7 透過強化安全配置與智駕能力，試圖在人民幣 25-35 萬元 () 純電 SUV 紅海市場中開闢新戰場。

目前，中國新能源車市競爭白熱化，25-35 萬元區間已有超過 15 款車型角逐。儘管 Model Y 近期因漲價導致銷量下滑，但仍是年銷超 50 萬輛的龐然大物。

小米 YU7 也面臨理想 L6、極氪 X 等多重挑戰，但其差異化策略顯現成效，以標配打競品頂配的定價邏輯、全局 800V 高壓平台的技術優勢、以及「安全 + 智駕」雙輪驅動的產品定位，正在重構市場規則。