鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用磨坊GIS-US的目標價調降至58元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對通用磨坊(GIS-US)提出目標價估值：中位數由60元下修至58元，調降幅度3.33%。其中最高估值70元，最低估值52元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予通用磨坊評價：積極樂觀4位、保持中立18位、保守悲觀2位。
通用磨坊今(16日)收盤價為53.75元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌0.39%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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