search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用磨坊GIS-US的目標價調降至58元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對通用磨坊(GIS-US)提出目標價估值：中位數由60元下修至58元，調降幅度3.33%。其中最高估值70元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予通用磨坊評價：積極樂觀4位、保持中立18位、保守悲觀2位。

通用磨坊今(16日)收盤價為53.75元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌0.39%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股GIS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
通用磨坊53.53-0.06%

延伸閱讀



Empty