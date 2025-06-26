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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至7.49元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對美光科技(MU-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.96元上修至7.49元，其中最高估值7.89元，最低估值6.53元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.89(7.89)14.618.9615.71
最低值6.53(6.53)7.115.615.71
平均值7.38(7.08)11.5212.8715.71
中位數7.49(6.96)11.7713.1915.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值368.70億520.45億606.32億572.02億
最低值341.92億388.12億391.18億572.02億
平均值360.03億459.07億490.14億572.02億
中位數360.26億456.31億485.00億572.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.375.147.75-5.340.70
營業收入214.35億277.05億307.58億155.40億251.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMU

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