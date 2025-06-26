鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至7.49元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對美光科技(MU-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.96元上修至7.49元，其中最高估值7.89元，最低估值6.53元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.89(7.89)
|14.6
|18.96
|15.71
|最低值
|6.53(6.53)
|7.11
|5.6
|15.71
|平均值
|7.38(7.08)
|11.52
|12.87
|15.71
|中位數
|7.49(6.96)
|11.77
|13.19
|15.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|368.70億
|520.45億
|606.32億
|572.02億
|最低值
|341.92億
|388.12億
|391.18億
|572.02億
|平均值
|360.03億
|459.07億
|490.14億
|572.02億
|中位數
|360.26億
|456.31億
|485.00億
|572.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.37
|5.14
|7.75
|-5.34
|0.70
|營業收入
|214.35億
|277.05億
|307.58億
|155.40億
|251.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉AI運算需求超強 美光財測亮眼 HBM晶片營收季增近50%
- 〈美股盤後〉輝達登新高 標普近乎持平 逼近歷史高位
- 台積電帶頭衝關！半導體王者歸來，誰是下一檔漲停接班人？
- 〈台股開盤〉台積電貢獻百點漲點帶隊站上年線 但前高壓力仍大
下一篇