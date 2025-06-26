鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-26 17:28

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富達國際昨 (25) 日公布《2025 年亞太區投資者調查》結果，顯示在今年上半年全球市場劇烈波動下，近四成（39%）亞太區投資人選擇逆勢加碼，並有 45% 表示未來 12 個月將增加股票配置，市場情緒正逐步轉向風險偏好。股票投資的類股偏好，資訊科技為六地投資人一致首選，台灣投資人其次偏好金融服務與能源。

不怕川流震盪！富達調查有4成亞太投資人反向加碼 台灣人除科技股外還愛買這「2類」。（圖: shutterstock)）

本次調查涵蓋台灣、中國大陸、香港、新加坡、日本與澳洲等六大亞太市場，共訪問 6,525 位年齡介於 18 至 69 歲的投資人。結果顯示，儘管生活成本壓力未減，仍有 39% 受訪者增加投資，其中以澳洲（53%）與新加坡（44%）最為積極，台灣則與平均持平。不過，台灣投資人減碼比例達 24%，為區域最高。

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在投資回報方面，亞太區平均為 3.2%，澳洲以 5.8% 居冠，中國大陸與新加坡分別為 4.3% 與 3.4%，台灣則僅 1.8%，略高於日本的 1.4%。此外，47% 亞太投資人表示經常檢視投資組合，反映市場波動對投資行為的影響。

股票仍為亞太區最受青睞的投資工具（67%），其次為定存（60%）與保險（57%）。未來 12 個月，39% 投資人看好股市表現，澳洲（69%）與中國大陸（50%）最樂觀；台灣（32%）與香港（28%）則相對悲觀。

值得注意的是，23% 亞太投資人已減碼美股，另有 23% 趁勢加碼，顯示市場對美股的看法分歧。台灣與香港投資人減碼比例分別為 30% 與 37%，而澳洲（38%）與新加坡（31%）則選擇加碼。減碼者中，有 56% 將資金轉向本地市場，中國大陸投資人更高達 67%。

在產業偏好方面，資訊科技為六地投資人一致首選，台灣投資人其次偏好金融服務與能源。市場配置方面，台灣投資人最偏好本地市場（52%），其次為美國（25%）與全球市場（20%）。