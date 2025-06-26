金融開放再深化！全球第三大保險經紀商安睿嘉爾首牽手思派健康 瞄準中國2000億團險市場

2025-06-26 16:10

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中國國家金融監理總署長李雲澤日前在上海陸家嘴論壇上「銀行保險領域限制性措施基本取消」的表態，再度釋放中國金融開放訊號。

全球第三大保險經紀商安睿嘉爾首牽手思派健康 瞄準中國2000億團險市場（圖：Shutterstock）

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作為長期位列全球前三大保險經紀公司，安睿嘉爾 2023 年以 86.94 億美元業務收入超越韋萊韜悅，躋身全球保險經紀商老三，僅次於威達信、怡安。

安睿嘉爾早已為中國鋪陳佈局，2021 年在港設立子公司並獲香港保險經紀許可，2023 年底透過香港子公司收購北京農信保險經紀 100% 股權，正式取得中國執照。這次跟思派健康的合作，被視為安睿嘉爾打開中國市場的關鍵一步。

雙方合作聚焦團體及個人壽險、健康險及再保險業務，旨在整合客戶資源、產品設計及再保險能力，透過數據驅動開發客製化產品，提升服務體驗。

值得關注的是，安睿嘉爾不同於威達信、怡安側重 C 端，安睿嘉爾長期深耕 B 端業務，而思派健康在企業團體健康險領域優勢顯著。

數據顯示，2023 年中國企業團體健康險保費已突破 2000 億元 (人民幣，下同)，這一市場被視為中國健康險擴容的核心路徑。

安睿嘉爾的擴張邏輯，與其「併購 + 整合」的成熟模式密不可分。從 1960 年代區域擴張到 21 世紀加速全球併購，安睿嘉爾透過收購優化成本效率、提升規模經濟，2021 年以 32.5 億美元收購韋萊韜悅再保險業務後，再保險領域已覆蓋 31 國。

更關鍵的是，安睿嘉爾的「文化包容」策略成為併購成功的核心。

在中國保險經紀市場「報行合一」深化、產業轉型的關鍵期，安睿嘉爾的入場不僅帶來國際經驗，更以「合作 + 併購」的彈性策略為產業注入新變數。安睿嘉爾與思派健康的五年框架​​協議，既是外資看好中國市場的信號，也可能成為安睿嘉爾後續深度佈局的伏筆。

在中國金融開放加速的背景下，這位遲到多年的全球巨頭，正以務實姿態開啟在中國新篇章。

安睿嘉爾從 1927 年芝加哥一家個人小型保險經紀公司起步，歷經百年擴張，成長為服務超 130 個國家、市值超 834 億美元的全球保險經紀巨頭，其發展軌跡折射出成熟市場的國際化擴張邏輯。

除靠保險業務成長外，併購成為關鍵策略。21 世紀後，安睿嘉爾借美國第五次併購浪潮加速，2000 年收購 16 家公司涵蓋全美 50 城。

2002 年，安睿嘉爾營收突破 10 億美元，躋身《Fortune》1000 強。全球化階段，2010-2018 年完成近 400 次收購，2018 年 34% 經紀收入來自海外，並首入「財富 500 強」。

2021 年，安睿嘉爾以 32.5 億美元收購韋萊韜悅業務，自此再保險業務覆蓋 31 國，躋身業界前三名。

近年來，安睿嘉爾併購力道持續加碼，2022 年收購 36 起、營收 2.44 億美元，2023 年收購 50 起，年增 38.8%、營收 8.26 億美元，年增 238%。

去年，安睿嘉爾完成史上最大收購案，以 134.5 億美元收購 AssuredPartners，