鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-24 15:25

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傳高瓴資本有意收購星巴克中國業務 星巴克：目前未考慮全面出售（圖：Shutterstock）

星巴克發出聲明強調，「中國團隊世界一流，品牌實力堅實，長期潛力巨大，正評估把握未來增長的最佳方式」。

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中國媒體周一 (23 日) 引述消息人士報導，星巴克上月啟動正式出售中國業務程序，邀請潛在買家於上周末前提交系列問題答覆，並由高盛擔任獨家財務顧問。

儘管星巴克發言人強調「無出售中國業務計畫」，但三位知情人士表示，該公司此前提議向買家詢問企業文化、管理風格、可持續發展措施、員工待遇及交易結構等細節，顯示出售討論已進入具體階段。

兩位知情人士也說，星巴克尚未決定是否出售其中國業務的控股權或少數股權，或者是否保留自家供應鏈等部分中國業務。

不過，星巴克尚未決定是出售控股權、少數股權，或保留供應鏈等部分業務，相關細節仍存變數。

近年來，隨著中國消費者看緊錢包，星巴克市佔率逐漸被價格更低的中國競爭對手奪走。根據市場研究供應商歐睿國際的數據，星巴克在中國市佔率從 2019 年的 34% 下降到 2024 年的 14%。

隨著中國大型電子商務公司為刺激外賣和「即時零售」業務 (即 1 小時內送達) 而提供消費者補貼，價格壓力加劇。星巴克本月稍早宣佈首次在中國降價，部分非咖啡類冰飲價格平均下調人民幣 5 元人民幣)。

市場消息顯示，星巴克潛在買家陣容多元，包括私募基金與產業資本。

知情人士指出，高瓴資本近期參與星巴克中國區反向管理層路演，表達收購興趣。此外，凱雷投資、信宸資本等機構亦曾參與接觸。

《路透社》早前報導也提到，KKR、方源資本、太盟投資集團及華潤集團、美團也被視為潛在買家。目前交易結構尚未敲定，預估進程將延續至 2026 年。