鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-26 15:10

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拼多多 (PDD-US) 旗下的多多買菜近日傳出在上海等一線城市試驗自建商品倉庫，最快將於今年 8 月上線即時配送服務的消息，引發業界對其戰略轉向的關注。

即時零售大戰升級！傳多多買菜8月推即時配送 自建倉庫試水溫能救拼多多嗎？

對此拼多多回應表示，此舉「不代表公司戰略方向」，但結合近期多多買菜在物流末端的佈局如上月推出「拼多多驛站」支持 24 小時自助取件及送貨上門，仍可窺見其在即時零售領域的試水意圖。

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多多買菜的誕生與拼多多主平台的協同關係密不可分。2020 年，拼多多年報頻繁超出市場預期之際，多多買菜作為「自然延伸」業務上線。當時拼多多執行長陳磊明確表示，多多買菜與主站深度融合，高頻消費場景能提升用戶對平台的參與度，進而帶動全品項銷售。這一戰略在拼多多高速增長期發揮了作用，但隨著其市值從 2024 年一度超越阿里後回落至約一半，白牌商品面臨的競爭壓力逐漸顯現。

數據顯示，美團閃電倉銷售的商品中，白牌商品佔比 30%-40%，卻貢獻超過 50% 的利潤，而白牌產品同樣是拼多多的核心業務組成。

在即時零售平台高效履約的衝擊下，商品重合恐導致拼多多用戶流失。在此背景下，多多買菜試水即時配送，被視為守護基本盤的關鍵動作。

與早期輕資產模式不同，多多買菜正嘗試彌補物流的弱點。初期，多多買菜依賴第三方合作實現「次日自提」，但用戶對「小時達」的需求倒逼其升級配送效率。

2024 年底，多多買菜在上海試點與順豐同城合作同城即時配送，實現隔日送達，如今進一步籌備自建倉庫並打算優先對接閃送、順豐同城等第三方運力，試圖在輕資產框架下探索高效模式。

業界分析指出，多多買菜的即時零售試水，本質是用「田園到家」的供應鏈優勢，加上即時配送服務，搶占白牌商品用戶。但挑戰同樣明顯，阿里、京東憑藉多年積累的物流體系快速搶灘，美團則通過閃購、小象超市鞏固市佔。

此外，阿里日前整合餓了麼與飛豬入電商事業群，馬雲現身餓了麼工區，美團宣布閃購拓品類、小象超市覆蓋一二線城市，進一步加劇競爭。

對多多買菜而言，能否在巨頭環伺下以輕資產模式爭得一席之地，關鍵在於平衡效率與成本。若 8 月即時配送上線後能驗證模式可行性，有望為拼多多抵禦用戶流失、鞏固基本盤提供新支撐。