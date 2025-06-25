鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-25 16:40

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中國國務院總理李強表示，中國有信心能夠把消費轉化為經濟發展的驅動力，打造成為「超大型消費強國」，為各國企業帶來廣闊市場。

不只是世界工廠！李強：中國正打造「超大型」消費經濟。(圖:shutterstock)

李強週三在天津舉行的夏季達沃斯論壇表示，決策者正致力於在中國堅實的製造業基礎之上，將其發展成為「超大型消費強國」，同時也將中國定位為在快速變化的全球貿易格局中的穩定力量。

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他指出，中國各方面增長潛力巨大，正在整體邁向高收入國家，消費升級需求旺盛，既有廣大老百姓衣食住行方面的傳統消費，也有這幾年快速成長的智能終端等新型消費，推動中國在製造大國的堅實基礎上成長為超大體量的消費大國，將為各國企業帶來廣闊的增量市場。

他補充說，儘管當前全球貿易摩擦頻發，但中國有能力「穿越經濟週期，穩步前行，並持續為世界經濟注入更多穩定性與確定性」。李強並未直接提及川普政府的關稅政策，或華府對中國科技的限制，但他呼籲「各方避免將經濟和貿易問題政治化」，並稱中國的做法可實現「雙贏」結果。