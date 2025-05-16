中國總理李強：把做強國內大循環擺到更突出位置

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-16 11:30

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中國國務院總理李強表示，要深刻認識和準確把握當前經濟形勢，把發展戰略立足點，放在做強國內大循環上，以國內大循環的內在穩定性和長期成長性，對沖國際循環不確定性。

據《新華社》報導，中國國務院周四（15 日）召開做強國內大循環工作推進會，李強在會議上說，內需為主導、內部可循環是大國經濟獨有優勢，要圍繞加快建立新發展格局，把做強國內大循環擺到更加突出的位置。

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他又提到，要在促進經濟持續向好中夯實做強國內大循環的基礎，要精準有效幫扶外貿企業，千方百計穩定就業，擴大有效投資，支持地方打造更多發展亮點。

李強表示，結合現階段中國發展實際，做強國內大循環重點要體現在四個方面：

一是資源要素高效配置，進一步消除地方保護和市場分割，深化要素市場化配置改革，加快推進全國統一大市場建設。

二是科技創新和產業創新深度融合，加強關鍵核心技術和前沿技術攻關，推進科技成果產業化應用，打造一批新產業新賽道。

三是供應鏈自主完備，發揮各地優勢加強專業化分工、地區間協作，持續補鏈強鏈拓鏈，增強產業發展韌性。